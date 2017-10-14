Россияне пожаловались на трудности в получении виз США

12:36 14 октября 2017 0

Из-за конфронтации Москвы и Вашингтона страдают обычные граждане Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне вынуждены ждать по три месяца, чтобы оформить туристическую визу в США. Выбрать подходящую для поездки дату и время собеседования при этом очень сложно. Таким образом Вашингтон реагирует на сокращение собственной дипломатической миссии в России.

Жительница Москвы Елена стала одной из жертв конфликта между Россией и США. Женщина ездит в Штаты с 1995 года и раньше могла получать визу по упрощенной схеме — без собеседования. Теперь, несмотря на наличие всех документов, у неё появились проблемы.

«Документы я подавала аж 4 августа. Мало того, что мой паспорт продержали там непонятно сколько, так ещё, когда началась вся эта ерунда, 23 августа, мне пришло уведомление о необходимости прохождения собеседования», — рассказала она RT и добавила, что после истечения старой визы еще не прошло 11 месяцев. Именно такой срок раньше давали на то, чтобы без собеседования повторно приехать в США.

«Записалась чисто случайно: зашла в подходящий момент и заняла последнюю дату на конец октября», — рассказала Елена.

RT отмечает, что сроки оформления туристической и бизнес-визы в Штаты в разных странах различны. Так, период ожидания в Пекине и Киеве в среднем составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь дней, а в Астане и Ташкенте 23 и 43 дня соответственно.

Проблема с оформлением необходимых для путешествия документов сложилась после 23 августа, когда по всей России американцы приостановили выдачу неиммиграционных виз, напоминает «Русская планета». 1 сентября процедуру восстановили для Москвы.