{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
14:14  14 октября 2017 0

Кремль разработал план по выпуску позитивных новостей для россиян

Жанры. Кремль. Москва, кремль, туристы, кремлевская стена, фотографировать, прыжок
В России будет создана система отбора позитивных новостейФото: Антон Белицкий © URA.RU

В десятки российских компаний и региональных правительств поступили письма с просьбой «готовить позитивные информационные поводы». Инициатива исходит от администрации президента России. Таким образом Кремль планирует увеличить количество хороших новостей.

Они, по мнению чиновников АП, должны позитивно сказаться на «социальном самочувствии» россиян. Условным лозунгом информационной кампании стала фраза «Жизнь налаживается», сообщает Republic.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не прокомментировал информацию о новой инициативе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в преддверие президентских выборов 2018 года российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку. Проект разрабатывала нанятая Кремлем компания-подрядчик.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров