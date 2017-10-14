Кремль разработал план по выпуску позитивных новостей для россиян

В десятки российских компаний и региональных правительств поступили письма с просьбой «готовить позитивные информационные поводы». Инициатива исходит от администрации президента России. Таким образом Кремль планирует увеличить количество хороших новостей.
Они, по мнению чиновников АП, должны позитивно сказаться на «социальном самочувствии» россиян. Условным лозунгом информационной кампании стала фраза «Жизнь налаживается», сообщает Republic.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не прокомментировал информацию о новой инициативе.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в преддверие президентских выборов 2018 года российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку. Проект разрабатывала нанятая Кремлем компания-подрядчик.