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14 октября 2017
14:04  14 октября 2017 0

Астероид, несущий гибель Земле, вернется в 2079 году

США, комета,метеор,сирия, комета, земля, астрономия, галактика, вселенная, астероид
Вероятность столкновения планеты с космическим странником составляет 1 к 750Фото: depositphotos.com © URA.RU

Астероид 2012 TC4, который представляет смертельную опасность для Земли, может вернуться в 2079 году. Об этом заявили ученые Европейского космического агентства.

Первоначально прогнозировалось, что астероид окажется на критическом расстоянии от нашей планеты 12 октября. Однако опасный космический странник прошел стороной. Но вот следующий визит астероида может окончиться плачевно. Как заявляют ученые, в 2079 году столкновения уже, скорее всего, не миновать — такая вероятность составляет 1 к 750, пишет «Газета DAILY».

Астероид 2012 TC4 по размерам достигает земного небоскреба, и любой его удар о Землю спровоцирует глобальную катастрофу с гибелью всего живого на планете.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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