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14 октября 2017
17:43  14 октября 2017 0

Венедиктов раскрыл подробности встречи Путина и Собчак

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Телеведущая собирает материалы к фильму об отцеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поделился подробностями встречи президента Владимира Путина и телеведущей Ксении Собчак.

Встреча состоялась после того, как в интернете появилась информация о возможном участии Собчак в выборах президента страны. Также Венедиктов уточнил, что фильм о первом постсоветском мэре Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, для которого и записали интервью с главой государства, снимает режиссер Вера Кричевская. Продолжительность картины составит 1 час 15 минут, передает телеканал «Дождь».

Ранее «URA.RU» писало о встрече Собчак с Путиным. После записи интервью о фильме участники диалога пообщались наедине. Ни один из собеседников не пожелал раскрыть содержание беседы, сообщает Nation News.

Лев Истомин
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