Венедиктов раскрыл подробности встречи Путина и Собчак

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поделился подробностями встречи президента Владимира Путина и телеведущей Ксении Собчак.
Встреча состоялась после того, как в интернете появилась информация о возможном участии Собчак в выборах президента страны. Также Венедиктов уточнил, что фильм о первом постсоветском мэре Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, для которого и записали интервью с главой государства, снимает режиссер Вера Кричевская. Продолжительность картины составит 1 час 15 минут, передает телеканал «Дождь».
Ранее «URA.RU» писало о встрече Собчак с Путиным. После записи интервью о фильме участники диалога пообщались наедине. Ни один из собеседников не пожелал раскрыть содержание беседы, сообщает Nation News.