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14 октября 2017
22:25  14 октября 2017 0

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи станет крупнейшим за всю историю

Парад-карнавал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва
Мероприятие началось с парада в МосквеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Номерной гостиничный фонд Олимпийского парка и Красной поляны исчерпан из-за наплыва гостей из 180 стран, представители которых прибыли в российский город для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Как выяснилось, далеко не все участники прошли предварительную регистрацию, поэтому сейчас организаторы помогают расселиться получить горячее питание в Сочи тем, кто ранее не сообщал о прибытии в город, сообщает пресс-служба фестиваля.

Городу предстоит принять около 50 тысяч человек, среди которых участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры Всемирного фестиваля. По словам организаторов, этот фестиваль может стать самым масштабным в истории мероприятия, побив рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников.

Именно поэтому принято решение расширить программу мероприятий, которая проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами. Так, две тысячи участников отправятся в трехдневное турне по 15 российским регионам от Калининграда до Владивостока.

Как уже сообщало «URA.RU», что 15 октября на открытии фестиваля со студентами пообщается президент России Владимир Путин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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