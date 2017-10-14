Номерной гостиничный фонд Олимпийского парка и Красной поляны исчерпан из-за наплыва гостей из 180 стран, представители которых прибыли в российский город для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Как выяснилось, далеко не все участники прошли предварительную регистрацию, поэтому сейчас организаторы помогают расселиться получить горячее питание в Сочи тем, кто ранее не сообщал о прибытии в город, сообщает пресс-служба фестиваля.
Городу предстоит принять около 50 тысяч человек, среди которых участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры Всемирного фестиваля. По словам организаторов, этот фестиваль может стать самым масштабным в истории мероприятия, побив рекорд по числу национальных делегаций и по количеству участников.
Именно поэтому принято решение расширить программу мероприятий, которая проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами. Так, две тысячи участников отправятся в трехдневное турне по 15 российским регионам от Калининграда до Владивостока.
Как уже сообщало «URA.RU», что 15 октября на открытии фестиваля со студентами пообщается президент России Владимир Путин.