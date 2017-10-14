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14 октября 2017
20:52  14 октября 2017 0

Организаторы Фестиваля студенчества в Сочи уверены, что его участники победят терроризм и фашизм

Сочи примет более 20 тысяч гостей со всей планетыФото: ТАСС

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи поможет борьбе с терроризмом и решению других глобальных проблем человечества. Такое мнение высказал председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

По словам Пападимитриу, в России соберется молодежь, воодушевленная идеями мира, солидарности и антиимпериализма — и грядущий форум станет для нее грандиозным событием. «Это фестиваль, который стоит на политических, культурных и спортивных событиях. Люди, которые посещают этот фестиваль, это люди, у которых есть сильные политические и идеологические взгляды, они любят культуру и спорт — у нас есть все и даже больше, чтобы дать мощный сигнал миру. Любой мировой лидер прислушивается к своим людям. Поэтому, если мы сможем повлиять на молодежь со всего мира в деле борьбы с фашизмом и терроризмом, тогда и лидеры этих стран смогут влиять на ситуацию в мире», — заявил президент Всемирной федерации демократической молодежи.

Он также высоко оценил «профессиональную инфраструктуру», которая позволит съехавшимся гостям насладиться происходящим.

Негодование Николаса Пападимитриу вызвал инцидент с украинской делегацией, члены которой были задержаны по дороге в Сочи пограничниками и полицией. «Месяц назад они звонили людям и призывали не участвовать в фестивале. Мы не отвечали им от лица федерации, просто потому что, с нашей точки зрения, нет смысла разговаривать с фашистскими силами. Мы, конечно, предполагали, что делегация с Украины столкнется с подобной проблемой. Это произошло не из-за какого-то уголовного преступления, это случилось из-за их политических и идеологических убеждений, из-за того что они хотели приехать в Россию на фестиваль», — цитирует ТАСС лидера ВФДМ.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) откроется в Сочи в воскресенье, 15 октября. Олимпийский парк примет 20 тысяч гостей в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. На церемонию его открытия приедет президент России Владимир Путин, который затем пообщается с делегатами.

Алексей Шумов
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