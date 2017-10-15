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15 октября 2017
14 октября 2017
07:48  15 октября 2017 0

Министр Соколов объявил о прекращении деятельности «ВИМ-Авиа»

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
Компания выполняет последние полетыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
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Министр транспорта России Максим Соколов объявил о прекращении деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» с понедельника, 16 октября. Перевозчик, вероятно, выполнит несколько рейсов после этой даты, но регулярные перевозки осуществляться больше не будут.

«Мы смотрим, еще пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута», — приводит слова Соколова телеканал 360.

Что касается сертификата перевозчика, министерство объявит свою позицию по этому вопросу позже, когда компания окончательно завершит полеты, сообщает RT.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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