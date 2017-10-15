Министр Соколов объявил о прекращении деятельности «ВИМ-Авиа»

Министр транспорта России Максим Соколов объявил о прекращении деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» с понедельника, 16 октября. Перевозчик, вероятно, выполнит несколько рейсов после этой даты, но регулярные перевозки осуществляться больше не будут.
«Мы смотрим, еще пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута», — приводит слова Соколова телеканал 360.
Что касается сертификата перевозчика, министерство объявит свою позицию по этому вопросу позже, когда компания окончательно завершит полеты, сообщает RT.