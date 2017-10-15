Иран заявил о возможном выходе из ядерной сделки после санкций США

Тегеран не исключает выход из ядерного соглашения, если Вашингтон решит возобновить санкции, ослабление которых предусматривало соглашение, достигнутое между странами в 2015 году. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
«Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых — выход из ядерного соглашения», — приводит RT слова министра.
В пятницу, 13 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна пересмотрела стратегию в отношении Ирана и также не исключает расторжения ядерной сделки.