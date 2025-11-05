В России зарегистрирован первый аналог «Оземпика» в форме таблеток

Когда разработка станет достуной для россиян, пока неизвестно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог препарата «Оземпик» в форме таблеток — лекарство под названием «Семальтара». Об этом рассказали в пресс-службе производителя.

«Компания „Промомед“ получила регистрационное удостоверение на препарат „Семальтара“ (МНН семаглутид) в таблетированной форме», — говорится в сообщени, которое приводит агентство ТАСС. Таким образом, это будет первый российский аналог в таблетках известного в мире лекарства «Оземпик».

Препарат предназначен для терапии взрослых больных, страдающих сахарным диабетом II типа. Препарат «Семальтара» планируется производить в трех вариантах дозировки: 3 миллиграмма, 7 миллиграммов и 14 миллиграммов.

Продолжение после рекламы

Семаглутид проверяли в восьми международных клинических исследованиях. В них участвовали 8,8 тысячи пациентов с диабетом 2-го типа. Препарат показал хорошие результаты и оказался безопасным. Отмечается, что он лучше других средств снижает уровень гликированного гемоглобина. Это подтвердилось как при использовании одного семаглутида, так и при сравнении с другими препаратами от диабета. Когда именно разработка станет достуной для россиян, пока неизвестно.

Фармкомпания «Промомед» осуществляет производство инъекционных препаратов «Велгия» и «Квинсента», являющихся аналогами известного лекарственного средства «Оземпик». Помимо этого, соответствующие лицензии на производство подобных препаратов получили российские фармацевтические предприятия «Герофарм» и «ПСК Фарма».