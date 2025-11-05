Логотип РИА URA.RU
В России зарегистрирован первый аналог «Оземпика» в форме таблеток

05 ноября 2025 в 15:11
Когда разработка станет достуной для россиян, пока неизвестно

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог препарата «Оземпик» в форме таблеток — лекарство под названием «Семальтара». Об этом рассказали в пресс-службе производителя.

«Компания „Промомед“ получила регистрационное удостоверение на препарат „Семальтара“ (МНН семаглутид) в таблетированной форме», — говорится в сообщени, которое приводит агентство ТАСС. Таким образом, это будет первый российский аналог в таблетках известного в мире лекарства «Оземпик».

Препарат предназначен для терапии взрослых больных, страдающих сахарным диабетом II типа. Препарат «Семальтара» планируется производить в трех вариантах дозировки: 3 миллиграмма, 7 миллиграммов и 14 миллиграммов.

Семаглутид проверяли в восьми международных клинических исследованиях. В них участвовали 8,8 тысячи пациентов с диабетом 2-го типа. Препарат показал хорошие результаты и оказался безопасным. Отмечается, что он лучше других средств снижает уровень гликированного гемоглобина. Это подтвердилось как при использовании одного семаглутида, так и при сравнении с другими препаратами от диабета. Когда именно разработка станет достуной для россиян, пока неизвестно.

Фармкомпания «Промомед» осуществляет производство инъекционных препаратов «Велгия» и «Квинсента», являющихся аналогами известного лекарственного средства «Оземпик». Помимо этого, соответствующие лицензии на производство подобных препаратов получили российские фармацевтические предприятия «Герофарм» и «ПСК Фарма».

Препарат «Оземпик» многими рассматривается в качестве прорывного решения для лечения избыточной массы тела. Однако, как свидетельствуют результаты недавних научных исследований, проведенных японскими исследователями, действенность данного препарата может иметь существенные ограничения. Эффект от использования медикамента в значительной степени определяется факторами, провоцирующими избыточное потребление пищи, и для отдельных категорий пациентов он может продемонстрировать недостаточную результативность в коррекции веса. Данная информация была опубликована изданием Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare, передает 360.ru.

