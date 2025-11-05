Награждение создателей «Буревестника» и разъяснения США по ядерным испытаниям: что рассказал Песков

Песков подчеркнул, что РФ планомерно развивает системы вооружений Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел традиционный конференц-колл для журналистов, на котором прокомментировал широкий спектр вопросов: от обороны и безопасности до культурных связей и международной коммуникации. Главными темами стали награждение создателей новейших систем вооружений, ситуация с допуском СМИ в котлы с украинскими военными и отсутствие разъяснений от США по поводу заявлений о ядерных испытаниях. Что еще рассказал Песков журналистам — в материале URA.RU.

Награждение создателей «Буревестника»

Одной из центральных тем брифинга стало награждение создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», о котором президент Владимир Путин объявил в День народного единства 4 ноября. Журналисты поинтересовались, чем вызван такой прецедент, учитывая, что со времен Игоря Курчатова руководители государства традиционно не обнародовали подвиги тех, кто создавал ядерный щит страны.

Песков пояснил, что информация о наградах является закрытой, а соответствующие указы не подлежат публикации по понятным причинам. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что подобная практика не является новой — президент неоднократно отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений и систем доставки вооружений. «Это очень важно, это критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности нашей страны», — заявил представитель Кремля.

Оценка новейших разработок для безопасности России

Отвечая на вопрос о том, какую реакцию в Кремле ожидают после испытаний новейшего вооружения, Песков подчеркнул, что РФ планомерно развивает системы вооружений, призванные надежно гарантировать безопасность страны. По его словам, эти разработки должны стать надежным щитом против «горячих голов», которые не просто делают необдуманные заявления, но и потенциально могут быть готовы на необдуманные действия.

Отсутствие разъяснений от США по ядерным испытаниям

Трамп не привел каких-либо разъяснений относительно источников информации Фото: Георгий Бергал © URA.RU

На вопрос о том, получила ли Россия какие-либо разъяснения от Вашингтона по поводу высказываний президента Дональда Трампа о ядерных испытаниях, и есть ли у Москвы ясность в отношении того, что именно США собираются испытывать, Дмитрий Песков дал однозначный ответ: «Нет на обе части вашего вопроса».

Ранее президент США отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний на территории Соединенных Штатов, обосновав свое решение утверждениями о том, что Россия и Китай якобы осуществляют аналогичные действия. При этом Трамп не привел каких-либо разъяснений относительно источников информации, на которых основываются его заявления.

Допуск журналистов в районы боевых действий

Поездка в настоящий момент не может осуществиться Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отдельной темой брифинга стал вопрос о допуске СМИ в котлы с украинскими военными. Песков сообщил, что интерес западных журналистов к такой поездке очень большой — значительное количество представителей западных СМИ выразили желание посетить эти районы. При этом пресс-секретарю неизвестно об украинских журналистах, которые заявляли бы о подобном желании.

Однако поездка в настоящий момент не может осуществиться, поскольку киевский режим полностью отверг такую возможность и соответствующее предложение. На вопрос о том, что скрывает Киев, Песков ответил прямо: «Они скрывают бедственное положение своих войск в обозначенных районах».

Закрытие российского культурного центра в Молдавии

Комментируя решение правительства Молдавии о закрытии Русского дома, Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу продолжающейся линии руководства этой страны на полную антагонизацию России. По его словам, молдавские власти проводят политику отрицания всего, что связано с Россией, в ущерб интересам значительной, если не большей части населения страны. «Это очень плохо. Здесь можно только выразить сожаление», — заявил пресс-секретарь президента.

Внутриполитическая ситуация в США и перспективы диалога

Внутриполитическая ситуация в США и перспективы диалога

Отвечая на вопрос о победе радикального противника Трампа Зохрана Мамдани на выборах в Нью-Йорке и возможном влиянии глубокого раскола в американском обществе на внешнюю политику США, в частности на диалог по Украине, Песков заявил, что в Кремле не считают эти вещи взаимосвязанными. «Это внутренние дела Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул пресс-секретарь.

Рабочий график президента

У Путина запланировано оперативное совещание с членами Совета безопасности

Дмитрий Песков также проинформировал журналистов о насыщенном рабочем графике президента на текущий день. Владимир Путин проведет в Кремле заседание Совета по межнациональным отношениям.

На повестке дня совета — подведение итогов реализации Стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 годах и подготовка новой стратегии до 2036 года. Мероприятие будет полностью открытым, планируется множество выступлений участников совета.