Жителей Московской области удивил первый осенний снег, выпавший вопреки прогнозам столичных синоптиков.
Как рассказали в Московском метеобюро, в отдельных районах области ожидаемый синоптиками дождь неожиданно превратился в мокрый снег.
По словам специалистов, снег стал следствием прихода в подмосковный регион холодных воздушных масс. В результате на высоте полутора километров температура воздуха опустилась до отрицательных значений, что вызвало образование снежинок.
При этом метеорологи пообещали, что начало рабочей недели принесет в российскую столицу тепло. Так, во вторник температура воздуха может составить 11 градусов выше нуля, прогнозируют в метеобюро.