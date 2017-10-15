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15 октября 2017
16:05  15 октября 2017 0

В Подмосковье выпал первый снег вопреки прогнозам синоптиков. ВИДЕО

Первый снег. Сургут, рябина, природа, первый снег, осень, зима близко, желтая листва
Осадки стали неожиданностью для жителей региона (фото из архива)Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителей Московской области удивил первый осенний снег, выпавший вопреки прогнозам столичных синоптиков.

Как рассказали в Московском метеобюро, в отдельных районах области ожидаемый синоптиками дождь неожиданно превратился в мокрый снег.

По словам специалистов, снег стал следствием прихода в подмосковный регион холодных воздушных масс. В результате на высоте полутора километров температура воздуха опустилась до отрицательных значений, что вызвало образование снежинок.

При этом метеорологи пообещали, что начало рабочей недели принесет в российскую столицу тепло. Так, во вторник температура воздуха может составить 11 градусов выше нуля, прогнозируют в метеобюро.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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