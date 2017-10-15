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15 октября 2017
18:05  15 октября 2017 0

Составлен рейтинг автомобилей, сильно разочаровавших своих владельцев

Клипарт 3. Нижневартовск., марка авто, nissan, ниссан
Больше всего претензий к моделям NissanФото: Александр Елизаров © URA.RU

Эксперты Autos Cheat Sheet составили топ-10 автомобилей, которые сильно разочаровали своих обладателей. Больше всего претензий к автопроизводителям Acura и Nissan.

Лидерство в антирейтинге занял японский Acura ILX, 59% владельцев которого считают, что потратили средства напрасно. Им не нравится ни шумоизоляция авто, ни качество покраски, ни возникающие постоянно проблемы с ускорением.

Японский автомобиль Nissan Sentra ранее включили в список самых востребованных автомобилей на американском рынке, но лишь 49% владельцев этой машины остались довольны покупкой.

Более 50% хозяев Jeep Patriot остались крайне недовольны покупкой.

Японец Acura RLX разочаровал ценой. Как пишут автовладельцы за эту же цену или даже ниже они бы лучше приобрели автомобили немецких концернов Mercedes-Benz, Audi, BMW, уточняет портал «Экономика сегодня».

Сдал свои позиции Nissan Frontier. Владельцы этой машины жалуются на сильный шум в салоне и плохое техническое оборудование.

В список также попали Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart,, а также Jeep Compass.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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