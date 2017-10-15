Составлен рейтинг автомобилей, сильно разочаровавших своих владельцев

Эксперты Autos Cheat Sheet составили топ-10 автомобилей, которые сильно разочаровали своих обладателей. Больше всего претензий к автопроизводителям Acura и Nissan.
Лидерство в антирейтинге занял японский Acura ILX, 59% владельцев которого считают, что потратили средства напрасно. Им не нравится ни шумоизоляция авто, ни качество покраски, ни возникающие постоянно проблемы с ускорением.
Японский автомобиль Nissan Sentra ранее включили в список самых востребованных автомобилей на американском рынке, но лишь 49% владельцев этой машины остались довольны покупкой.
Более 50% хозяев Jeep Patriot остались крайне недовольны покупкой.
Японец Acura RLX разочаровал ценой. Как пишут автовладельцы за эту же цену или даже ниже они бы лучше приобрели автомобили немецких концернов Mercedes-Benz, Audi, BMW, уточняет портал «Экономика сегодня».
Сдал свои позиции Nissan Frontier. Владельцы этой машины жалуются на сильный шум в салоне и плохое техническое оборудование.
В список также попали Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart,, а также Jeep Compass.