В Курской области дроном ВСУ ранен ребенок
Пострадавшему ребенку оказана помощь
Двенадцатилетний подросток ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Октябрьское Рыльского района Курской области. Дрон атаковал машину, в которой находился мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«У мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения», — сообщил Хинштейн в Telegram. Раненого мальчика в больницу доставили родственники. Врачи уже оказали пострадавшему необходимую помощь.
