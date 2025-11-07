Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Курской области дроном ВСУ ранен ребенок

07 ноября 2025 в 18:28
Пострадавшему ребенку оказана помощь

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Двенадцатилетний подросток ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Октябрьское Рыльского района Курской области. Дрон атаковал машину, в которой находился мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«У мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения», — сообщил Хинштейн в Telegram. Раненого мальчика в больницу доставили родственники. Врачи уже оказали пострадавшему необходимую помощь.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

