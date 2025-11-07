Ветеран СВО без ног установил новый мировой рекорд
Ветерану СВО без ног удалось сдвинуть яхту весом 50 тонн
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Ветеран специальной военной операции, атлет силового экстрима Евгений Иванов, который остался без обеих ног, отбуксировал 50-тонную яхту на 6,4 метров. Об этом сообщил его наставник Сергей Агаджанян.
«Евгений Иванов установил рекорд мира по буксировке яхты весом более 50 тонн, отбуксировав плавсредство по канату», — сказал Агаджанян. По его словам, атлету без обеих ног удалось сделать это за 1 минуту 25 секунд, буксировал тяжелую яхту он одними руками. Без нижних конечностей ветеран остался в апреле 2025-го из-за атаки украинского БПЛА.
Летом «Царьград» сообщал о другом рекорде Иванова. Тогда он сдвинул 24-тонный вагон на 4,5 метра за 42,72 секунды. Мировой рекорд мужчина установил в Саратове.
