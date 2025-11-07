Банк России: международные резервы РФ снижаются вторую неделю подряд
За неделю снижение произошло на $5,4 миллиарда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,4 миллиарда, до $725,8 миллиардов. Это следует из данных Банка России.
Как указано на сайте ЦБ, 24 октября сумма составляла $731,2 миллиард, к 31 октября она снизилась до $725,8 миллиардов. При этом 3 октября Центробанк указывал $722,5 миллиарда.
Ранее URA.RU сообщало, что международные резервы России на 24 октября 2025 года составили $731,2 миллиард, сократившись за неделю на $11,2 миллиардов. Снижение произошло после того, как неделей ранее резервы обновили исторический максимум.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.