Банк России: международные резервы РФ снижаются вторую неделю подряд

07 ноября 2025 в 18:18
За неделю снижение произошло на $5,4 миллиарда

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,4 миллиарда, до $725,8 миллиардов. Это следует из данных Банка России.

Как указано на сайте ЦБ, 24 октября сумма составляла $731,2 миллиард, к 31 октября она снизилась до $725,8 миллиардов. При этом 3 октября Центробанк указывал $722,5 миллиарда.

Ранее URA.RU сообщало, что международные резервы России на 24 октября 2025 года составили $731,2 миллиард, сократившись за неделю на $11,2 миллиардов. Снижение произошло после того, как неделей ранее резервы обновили исторический максимум.

