Общество

Народные приметы на 8 ноября: что не стоит делать на Дмитриев день

Дмитриев день отмечают 8 ноября 2025
07 ноября 2025 в 18:00
На Дмитриев день принято готовить блины, и один оставлять на подоконнике

На Дмитриев день принято готовить блины, и один оставлять на подоконнике

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России 8 ноября отмечают Дмитриев день — народный праздник, который за многовековую историю оброс своими традициями и приметами. Пока в храмах вспоминали святого Дмитрия Солунского, крестьяне выглядывали из окон и по погоде определяли, чего ждать от грядущей зимы. О традициях и приметах 8 ноября — в материале URA.RU.

История праздника Дмитриев день 8 ноября

Православная церковь 8 ноября чтит память святого великомученика Димитрия Солунского, известного как Мироточец. Святой жил в III веке в греческом городе Фессалоники и с юных лет исповедовал христианскую веру. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие, за что был заключен в темницу и казнен. После смерти тело святого источало чудесное миро, которое исцеляло больных. На месте его захоронения был построен храм, а память о Димитрии Солунском распространилась по всему христианскому миру.

В православных храмах 8 ноября отмечают память Дмитрия Солунского

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Со временем праздник приобрел и народное значение. Дмитриев день стал временем тишины, молитвы и благодарности. С ним связывают традицию поминовения усопших, установленную князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. Он велел совершить панихиду по павшим воинам, и с тех пор в этот день вспоминают всех умерших родных.

Традиции и обычаи на Дмитриев день

Дмитриев день завершал осенний круг работ. К этому времени все полевые и хозяйственные дела должны быть окончены, а дом — приведен в порядок. Считалось, что чистота и лад в жилище привлекают благополучие на весь следующий год.

Традиционным блюдом 8 ноября считаются блины

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром люди посещали храм, ставили свечи за упокой и ходили прибираться на кладбища. Дома крестьяне готовились к зиме и стряпали поминальные блюда: чаще всего блины и кутью. После дневных забот собирались всей семьей за столом, вспоминали ушедших близких. Первые блины оставляли на подоконнике — в память о тех, кто уже не с ними.

Что можно делать 8 ноября

Дмитриев день посвящен внутреннему покою, благодарности и заботе о близких. В этот день полезно навести порядок в доме, завершить начатые дела, помолиться и провести время с семьей. Можно:

  • посетить храм и помолиться святому Димитрию о здоровье, защите и мире в семье;
  • помянуть усопших, навести порядок на могилах;
  • устроить спокойное семейное застолье;
  • проявить доброту и щедрость — помочь нуждающимся, сделать доброе дело;
  • освободить мысли от тревог и простить старые обиды.

Что нельзя делать на Дмитриев день

Дмитриев день принято проводить рядом с близкими людьми

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дмитриев день требовал тишины и уважения к памяти усопших. Любые проявления ссор, суеты и неумеренности считались нарушением духовного покоя. 8 ноября не стоит:

  • ссориться, ругаться и злословить;
  • начинать новые дела или крупные проекты;
  • отказывать в помощи просящим;
  • чрезмерно трудиться;
  • давать или брать деньги в долг;
  • оставлять дом в беспорядке;
  • говорить плохо об умерших.

Народные приметы Дмитриева дня

По погоде 8 ноября судили о предстоящей зиме и весне. Наблюдения помогали крестьянам готовиться к холодам и планировать хозяйственные дела. Считалось, что:

  • если выпал снег — зима будет суровой, весна поздней;
  • день без осадков — к теплой и солнечной Пасхе;
  • иней на деревьях — к снежной зиме;
  • туман стелется по земле — к потеплению;
  • реки не покрылись льдом — морозов не будет до конца ноября;
  • стоит теплая погода — зима будет мягкой, а весна придет рано.

