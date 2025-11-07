Народные приметы на 8 ноября: что не стоит делать на Дмитриев день
На Дмитриев день принято готовить блины, и один оставлять на подоконнике
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России 8 ноября отмечают Дмитриев день — народный праздник, который за многовековую историю оброс своими традициями и приметами. Пока в храмах вспоминали святого Дмитрия Солунского, крестьяне выглядывали из окон и по погоде определяли, чего ждать от грядущей зимы. О традициях и приметах 8 ноября — в материале URA.RU.
История праздника Дмитриев день 8 ноября
Православная церковь 8 ноября чтит память святого великомученика Димитрия Солунского, известного как Мироточец. Святой жил в III веке в греческом городе Фессалоники и с юных лет исповедовал христианскую веру. Несмотря на гонения, он открыто проповедовал Евангелие, за что был заключен в темницу и казнен. После смерти тело святого источало чудесное миро, которое исцеляло больных. На месте его захоронения был построен храм, а память о Димитрии Солунском распространилась по всему христианскому миру.
В православных храмах 8 ноября отмечают память Дмитрия Солунского
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Со временем праздник приобрел и народное значение. Дмитриев день стал временем тишины, молитвы и благодарности. С ним связывают традицию поминовения усопших, установленную князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. Он велел совершить панихиду по павшим воинам, и с тех пор в этот день вспоминают всех умерших родных.
Традиции и обычаи на Дмитриев день
Дмитриев день завершал осенний круг работ. К этому времени все полевые и хозяйственные дела должны быть окончены, а дом — приведен в порядок. Считалось, что чистота и лад в жилище привлекают благополучие на весь следующий год.
Традиционным блюдом 8 ноября считаются блины
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Утром люди посещали храм, ставили свечи за упокой и ходили прибираться на кладбища. Дома крестьяне готовились к зиме и стряпали поминальные блюда: чаще всего блины и кутью. После дневных забот собирались всей семьей за столом, вспоминали ушедших близких. Первые блины оставляли на подоконнике — в память о тех, кто уже не с ними.
Что можно делать 8 ноября
Дмитриев день посвящен внутреннему покою, благодарности и заботе о близких. В этот день полезно навести порядок в доме, завершить начатые дела, помолиться и провести время с семьей. Можно:
- посетить храм и помолиться святому Димитрию о здоровье, защите и мире в семье;
- помянуть усопших, навести порядок на могилах;
- устроить спокойное семейное застолье;
- проявить доброту и щедрость — помочь нуждающимся, сделать доброе дело;
- освободить мысли от тревог и простить старые обиды.
Что нельзя делать на Дмитриев день
Дмитриев день принято проводить рядом с близкими людьми
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дмитриев день требовал тишины и уважения к памяти усопших. Любые проявления ссор, суеты и неумеренности считались нарушением духовного покоя. 8 ноября не стоит:
- ссориться, ругаться и злословить;
- начинать новые дела или крупные проекты;
- отказывать в помощи просящим;
- чрезмерно трудиться;
- давать или брать деньги в долг;
- оставлять дом в беспорядке;
- говорить плохо об умерших.
Народные приметы Дмитриева дня
По погоде 8 ноября судили о предстоящей зиме и весне. Наблюдения помогали крестьянам готовиться к холодам и планировать хозяйственные дела. Считалось, что:
- если выпал снег — зима будет суровой, весна поздней;
- день без осадков — к теплой и солнечной Пасхе;
- иней на деревьях — к снежной зиме;
- туман стелется по земле — к потеплению;
- реки не покрылись льдом — морозов не будет до конца ноября;
- стоит теплая погода — зима будет мягкой, а весна придет рано.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.