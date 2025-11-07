Логотип РИА URA.RU
По факту крушения вертолета с туристами в Дагестане возбуждено уголовное дело

07 ноября 2025 в 18:26
В результате падения вертолета, предварительно, погибли четыре человека

Фото: Роман Наумов © URA.RU

После крушения вертолета с туристами в республике Дагестан возбудили уголовное дело. Об этом сообщили журналисты.

«ЧП расследуется, как нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности (ч. 3 ст. 263 УК РФ)», — пишет «Комммерсантъ». Отмечается, что вскоре из российской столицы вылетят специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

На борту вертолета Ка-226 были семь человек. В результате его падения, предварительно, погибли четыре человека, еще три пострадали. Сейчас на месте работают специалисты.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

