По факту крушения вертолета с туристами в Дагестане возбуждено уголовное дело
В результате падения вертолета, предварительно, погибли четыре человека
Фото: Роман Наумов © URA.RU
После крушения вертолета с туристами в республике Дагестан возбудили уголовное дело. Об этом сообщили журналисты.
«ЧП расследуется, как нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности (ч. 3 ст. 263 УК РФ)», — пишет «Комммерсантъ». Отмечается, что вскоре из российской столицы вылетят специалисты Межгосударственного авиационного комитета.
На борту вертолета Ка-226 были семь человек. В результате его падения, предварительно, погибли четыре человека, еще три пострадали. Сейчас на месте работают специалисты.
Материал из сюжета:Частный вертолет упал в Дагестане
