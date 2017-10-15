Пассажиры самолета, который должен был лететь из Антальи в Харьков, засняли, как из их лайнера выбегает топливо.
ЧП случилось 14 октября в турецком аэропорту. Самолет авиакомпании Windrose должен был выполнить рейс Анталья-Харьков. Airbus A321 выехал на полосу разгона, из него потекло горючее. К самолету подъехали пожарные машины и стали заливать топливо пеной. Одна из находящихся на борту женщин в панике закричала, но её успокоили. «Слава богу, не взлетели», — заметили пассажиры лайнера. Они засняли инцидент на видео и выложили в Facebook. Разместивший ролик сообщил, что на борту лайнера находилось 220 пассажиров. Никто из них не пострадал.
«После того как нас „потушили“, нас продержали в запечатанном самолёте без какой-либо вентиляции ещё полчаса, После эвакуации нас до десяти вечера промариновали в терминале, пассажиры блокировали зону вылета, чтобы получить хоть какую-то информацию. К 21:30 нас посадили в этот же самолёт», — рассказал автор видео.