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15 октября 2017
19:41  15 октября 2017 0

В Анталье пассажиры засняли вытекающее из их самолета горючее. ВИДЕО

Лайнер тушили пожарные машиныФОТО: скрин с видео

Пассажиры самолета, который должен был лететь из Антальи в Харьков, засняли, как из их лайнера выбегает топливо.

ЧП случилось 14 октября в турецком аэропорту. Самолет авиакомпании Windrose должен был выполнить рейс Анталья-Харьков. Airbus A321 выехал на полосу разгона, из него потекло горючее. К самолету подъехали пожарные машины и стали заливать топливо пеной. Одна из находящихся на борту женщин в панике закричала, но её успокоили. «Слава богу, не взлетели», — заметили пассажиры лайнера. Они засняли инцидент на видео и выложили в Facebook. Разместивший ролик сообщил, что на борту лайнера находилось 220 пассажиров. Никто из них не пострадал.

«После того как нас „потушили“, нас продержали в запечатанном самолёте без какой-либо вентиляции ещё полчаса, После эвакуации нас до десяти вечера промариновали в терминале, пассажиры блокировали зону вылета, чтобы получить хоть какую-то информацию. К 21:30 нас посадили в этот же самолёт», — рассказал автор видео.

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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