Жена Джигарханяна заявила в полицию об исчезновении актера

Супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию Москвы с просьбой найти ее мужа. Артист ушел из дома несколько дней назад, с тех пор жена не видела его, но один раз разговаривала с супругом.
«У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева, — рассказала Цымбалюк-Романовская, которую цитирует телеграм-канал Mash. — Недавно мы поругались. И неожиданно приехали какие-то его старые друзья». После этого актер вместе с приятелями уехал и перестал отвечать на звонки супруги.
Друзьями, с которыми в неизвестном направлении уехал Джигарханян, оказались мужчины по имени Айрапет Оганесян и Артур Согоманян, уточняет Mash. По словам жены Джигарханяна, в тот раз, когда ей удалось дозвониться до мужа, он заявил, что убьет ее. «Я ничего не понимаю», — призналась обеспокоенная пианистка.