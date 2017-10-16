На 48-м году жизни скончался российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов. По предварительным данным, артисту внезапно стало плохо со здоровьем, после чего друзья решили доставить его в больницу подмосковной Лобни.
Довезти актера до реанимации не успели, он скончался в машине скорой помощи. На данный момент устанавливаются точные причины смерти российского актера, передает Life.ru
Дмитрий Марьянов запомнился зрителям по ролям в фильмах «День Радио», «Графиня де Монсоро» и «Игра в правду». С 1994 года артист находился в составе труппы театра Ленком, где принимал участие в постановках «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и многих других.