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16 октября 2017
15 октября 2017
06:13  16 октября 2017 0

Врачи рассказали о связи рака груди с покраской волос

Фестиваль красоты
Чем активнее женщина красит волосы, тем больше она рискует стать пациентом онкологической клиникиФото: Анна Майорова © URA.RU

Женщины, которые красят волосы, болею раком молочной железы на 14% чаще тех пациенток, которые обходятся естественным цветом. К такому выводу пришли медики лондонской больницы Princess Grace Hospital.

«Чтобы снизить риск заболевания, женщины должны окрашивать свои волосы не чаще 2-5 раз в год и использовать для этого продукты с более натуральными ингредиентами, такими как свекла», — цитирует The Times слова хирурга-онколога Кефа Мокбела.

По его словам, в красках для волос должна быть минимальная концентрация ароматических аминов. Натуральные же красители, которые состоят исключительно из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник, ревень, или уже упомянутая свекла, вряд ли опасны для здоровья.

Ранее «URA.RU» писало об открытии ученых Фламандского института биотехнологий: они пришли к выводу о том, что высокое потребление сахара стимулирует активный рост раковых клеток.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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