Женщины, которые красят волосы, болею раком молочной железы на 14% чаще тех пациенток, которые обходятся естественным цветом. К такому выводу пришли медики лондонской больницы Princess Grace Hospital.
«Чтобы снизить риск заболевания, женщины должны окрашивать свои волосы не чаще 2-5 раз в год и использовать для этого продукты с более натуральными ингредиентами, такими как свекла», — цитирует The Times слова хирурга-онколога Кефа Мокбела.
По его словам, в красках для волос должна быть минимальная концентрация ароматических аминов. Натуральные же красители, которые состоят исключительно из натуральных растительных ингредиентов, таких как шиповник, ревень, или уже упомянутая свекла, вряд ли опасны для здоровья.
Ранее «URA.RU» писало об открытии ученых Фламандского института биотехнологий: они пришли к выводу о том, что высокое потребление сахара стимулирует активный рост раковых клеток.