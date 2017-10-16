Прокуратура вызвала на ковер дирекцию ЦПКиО в Екатеринбурге после запрета на съемку

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку в Центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге. Поводом для этого послужило объявление около входа о запрете на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителей предупреждают, что проводить фото- и видеосъемку можно только с письменного разрешения руководства парка и под наблюдением охраны.
«Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют объекты, регулирующие законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом», — пояснила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Прокуратура установит законность запрета, представителей дирекции парка уже вызвали для дачи объяснений.