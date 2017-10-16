Челябинские власти выкупят имущество обанкроченного автобусного МУП

13:11 16 октября 2017 3

Конкурсную массу оценили в 350 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска выкупит с торгов имущество обанкроченного муниципального унитарного предприятия «Челябинский автотранс» (ЧАТ). Имущество отойдет к ООО «Городской общественный транспорт», учредителем которого является мэрия.

МУП «ЧАТ» было создано в 2011 году на базе МУП «Челябинскавтотранс», обанкроченного за неплатежи по налогам и в пенсионный фонд За четыре года новое также накопило долги, конкурсное производство введено в октябре 2016 года. Мэрия Челябинска создало новые ООО, которые сейчас занимаются общественными перевозками. Теперь власти города хотят выкупить имущество МУП.

Ранее конкурсный управляющий выставил 15 автобусов на продажу на сайте бесплатных объявлений Avito. Транспортные единицы предлагалось выкупить за 2,5 млн рублей.

Конкурсную массу, более 100 автобусов и базу на улице Молодогвардейцев, оценили в 350 млн рублей. Имущество выставят на торги одним лотом в декабре. В случае успешного выкупа имущество передадут в управление ООО «Городской общественный транспорт». Средства на выкуп у города есть, на это выделены деньги из областного бюджета.