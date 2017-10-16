Руководство Ирбитского молочного завода, который на 100% принадлежит мингосимущества Свердловской области, заказало себе внедорожник почти за семь миллионов рублей. На неоднозначный лот на сайте госзакупок обратили внимание «URA.RU» местные общественники. А теперь им заинтересовались и силовики.
Согласно документам закупки, Ирбитскому молочному заводу необходим «для собственных нужд» Lexus LX570 за 6,8 миллиона рублей. Закупка была размещена 13 октября, до 19 октября идет подача заявок.
В прилагающийся документации прописывается, что комплектация машины должна быть не ниже «Luxury +»: легкосплавные диски не менее 20-дюймов, отделка салона кожей semi-aniline, а селектора КПП — кожей и деревянными вставками, вставки интерьера — матовый орех, климат-консьерж. Бюджетному предприятию также важно, чтобы в машине присутствовали аудиосистема премиум класса Mark-Levinson с 19 динамиками, 12,3», цветной LCD дисплей на центральной консоли, джойстик Remote touch, беспроводное зарядное устройство для смартфона.
На YouTube-канале Irbit 1631 уже появилось посвященное закупке видео. «Директор завода [Сергей] Суетин решил купить себе сверхдорогой люксовый автомобиль Lexus LX570, в то время как в стране — экономический кризис», — сказал автор видео Алексей Кононов. В беседе с «URA.RU» он отметил, что отправил запрос в свердловскую прокуратуру.
В пресс-службе правоохранительного ведомства отметили, что запрос доходит в течение трех дней: «После получения заявления прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства при проведении госконтракта на закупку автомобиля. Также будет дана оценка эффективности расходования бюджетных средств».
Получить комментарий о целесообразности закупки на самом заводе не далось — на звонки журналиста никто не ответил. Неоднозначную закупку прокомментировал «URA.RU» руководитель департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов. «Ирбитский молочный завод является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Естественно, он в праве распоряжаться прибылью по своему усмотрению», — пояснил он.
Ранее ОНФ составил рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. Ранее ОНФ составил рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. Самым дорогим автомобилем оказался Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic за 11,3 миллиона рублей. Его заказало ООО СК «ВТБ Страхование» из Москвы. После сигнала ОНФ закупка была отменена. Если включить в список закупку Ирбитского завода, она окажется на почетном четвертом месте.