14:07 10 октября 2017 1

Mercedes - любимый автомобиль сотрудников госкомпаний Фото: pixabay.com © URA.RU

Аналитики Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, которые объявили закупки машин на общую сумму 132 млн рублей. В «Индексе расточительности» оказалась и тюменская компания.

Как пояснили в пресс-службе ОНФ, специалисты разрабатывали запросы от госкомпаний и фирм-монополистов. Оказалось, что чаще всего на бюджетные деньги сотрудники покупают немецкие и японские машины.

Самым дорогим автомобилем оказался Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic за 11,3 миллиона рублей, мощностью 469 лошадиных сил. Его заказало ООО СК «ВТБ Страхование» из Москвы, входящее в структуру государственного ПАО «ВТБ». Финансистам потребовалась машина с декоративными элементами из коричневого полированного корня ореха, панорамной сдвижной крышей, с сидениями с функцией массажа и двухцветной обивкой салона из полианилиновой кожи. После сигнала ОНФ закупка была отменена.

Фото: пресс-служба ОНФ

На втором и третьем месте по дороговизне снова «немцы». Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic L за 8,4 млн рублей захотело приобрести АО «Самарская сетевая компания», а Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic за 7,7 млн рублей — ОАО «Башспирт».

В списке также оказалась тюменская компания АО «Тюменьэнерго». Она отметилась тем, что заказала не обычную машину, а электромобиль Nissan Leaf почти за 5 млн рублей. Организация заняла в рейтинге 14-е место.

Из 25 закупок после сигнала ОНФ было отменено только пять. С полным списком автомобилей вы можете ознакомиться.