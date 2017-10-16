После резонанса, вызванного публикацией «URA.RU» о чиновниках, которые судятся с трехлетним ребенком за квартиру его погибшей матери, мэрия Шадринска решила отозвать скандальный иск.
В ответ на запрос «URA.RU» в мэрии пояснили, что согласно Жилищному кодексу РФ договор специализированного найма жилого помещения прекращается в связи со смертью нанимателя — матери ребенка. Иск о выселении трехлетнего малыша подал комитет по управлению муниципальным имуществом как собственник квартиры.
«Позиция администрации города в данном вопросе полностью на стороне несовершеннолетнего. В настоящее время принято решение отозвать обсуждаемый иск и предоставить возможность ребенку проживать в указанной квартире до истечения срока договора специализированного найма жилого помещения. За это время будет решен вопрос предоставления несовершеннолетнему указанной или равноценной квартиры на законных основаниях», — ответили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, местные чиновники и депутаты намерены обратиться в Госдуму РФ с предложением внести изменения в статьи Жилищного кодекса РФ, регулирующие вопросы специализированного найма жилого помещения в части защиты прав несовершеннолетних членов семьи нанимателя таких помещений.
Правозащитник Александр Андрюков, представляющий интересы ребенка в суде, сообщил, что официальной информации об отзыве иска не получал. Отметим, суд в Шадринске рассматривает иск о выселении трехлетнего ребенка из муниципальной квартиры. Жилье было предоставлено его матери-сироте, которая несколько месяцев назад скончалась от тяжелой травмы (виновница смерти женщины отбывает наказание в колонии). Ребенок прописан в квартире и уже полгода проживает там с опекуном — родным отцом, который не имеет прав на это жилье. В понедельник, 16 октября, в Шадринск прибыла съемочная группа телеканала «Россия 1», чтобы снять сюжет об этом прецеденте.