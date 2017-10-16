Друзья Марьянова сами отменили вызов «скорой»

Друзья, вызывавшие скорую помощь актеру Дмитрию Марьянову, через несколько минут сами отменили вызов и сообщили, что самостоятельно доставят его в больницу.
Вызов в диспетчерскую поступил в 19:03, а уже в 19:07 он был отменен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Между тем следователи ГСУ СК РФ по Московской области проверяют информацию об отказе скорой приехать к Марьянову, передает Life.ru.
Актер Дмитрий Марьянов внезапно почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. По дороге в больницу он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.