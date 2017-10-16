Ямальские животные привыкли к добыче нефти. Теперь они селятся прямо на объектах

Уральские ученые пришли к выводу, что экология ЯНАО за последние 20 лет восстановилась и местами даже адаптировалась к нефтеразработкам и прочей деятельности человека. Так, исчезавшие кречеты начали селиться на брошенных буровых вышках, а песцы — рыть норы возле стройплощадок.
Наиболее заметный эффект достигнут в реках: большей часть их очистилась до «девственного состояния», что благополучно сказывается на нересте редких пород рыб и, к примеру, муксуна, по мнению исследователей, скоро можно будет вычеркивать из Красной книги исчезающих видов.
«Если брать освоение Арктики в общем, то сейчас она ведется значительно более грамотно, чем в 80-е и 90-е годы прошлого века. Да и тогда в основном шло неспецифическое истощение — браконьеры пользовались огромным количеством зачастую бесплатной техники и истребляли все живое. Рыба на западе Ямала попросту была вся вывезена к примеру. Но экосистема сохранилась, ей сейчас ничего не мешает, и она восстанавливается», — рассказал журналистам член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов.
В качестве примера ученый привел Ямбург, где недавно побывала группа уральских исследователей. Там сейчас организован заказник: нельзя охотиться, рыбачить, даже выгуливать собак — все это привело к тому, что популяции животных начали стремительно восстанавливаться. Такие явления наблюдаются, по его словам, и в других территориях ЯНАО.