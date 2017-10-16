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16 октября 2017
15:21  16 октября 2017 2

Российские звезды плачут и ругают врачей, узнав о смерти Марьянова. ФОТО, ВИДЕО

Коллеги Дмитрия Марьянова выражают соболезнования в социальных сетяхФото: Театр "Ленком" | ru.wikipedia.org

Звезды российского спорта и сцены скорбят по Дмитрию Марьянову и соболезнуют его семье в социальных сетях. Меньше чем за сутки посты набрали десятки тысяч просмотров, лайков и комментариев поклонников внезапно умершего актера.

«Димааааа! Этого не может быть…», — написала в своем Instagram актриса Екатерина Стриженова, подкрепив сообщение кадром из фильма «Графиня де Монсоро», в котором она снималась вместе с Марьяновым.

Эстрадный певец Владимир Пресняков опубликовал в знак памяти видео с концерта, посвященного 30-летнему юбилею фильма, который является знакомым для обоих — «Выше радуги».

«Вчера из жизни ушёл Дима Марьянов. Всего 47! Не могу и не хочу в это верить. Чья-то злая шутка? Сколько сделал и сколько мог бы ещё! Плачу. Берегите себя и своих близких», — написала в Instagram российская фигуристка Ирина Слуцкая.

«Дима, мальчик мой, светлая душа, где ты теперь? Куда все уходят, куда?», — присоединилась Алла Пугачева.

Свое негодование по поводу сообщений о том, что скорая помощь не приехала на вызов, когда актеру стало плохо, высказала актриса Лолита Милявская: «Чёрт! Ну почему?! Я Дура не успела прочесть в ленте прямого эфира, что умер Дима Марьянов! Я даже представить не могла, что речь о Нём! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых! Господи, почему у скорой сегодня было много вызовов?! Это только в нашей стране так могут ответить на вызов?! Или ещё есть такая „медицина“ где-то?! Соболезнования родным и близким! Нам, Поклонникам, невыносимо горько! Рано!».

Актер Гоша Куценко, который также хорошо был знаком с Марьяновым, не стал ничего писать, а просто опубликовал подборку совместных с ним фотографий.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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