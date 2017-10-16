В России объединяются две крупные авиакомпании

Подготовку к слиянию начали авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings. Как говорится в совместном заявлении авиаперевозчиков, целью слияния является укрупнение бизнеса и повышение финансовой устойчивости.
В рамках холдинга авиакомпании обещают обновить парк самолетов, создать единую маршрутную сеть и сделать работу предприятия более эффективной, пишет федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня». По прогнозу, пассажиропоток нового авиахолдинга уже в следующем году может превысить 3,5 млн человек.
Уже больше года «Нордавиа» и Red Wings работают в рамках авиационного альянса, который позволяет использовать маршрутную сеть друг друга, самолетный парк, а также агентскую сеть по продаже билетов.