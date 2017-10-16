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16 октября 2017
17:38  16 октября 2017 0

В России объединяются две крупные авиакомпании

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, взлет, посадочная полоса
Воздушные перевозчики создают крупный холдингФото: Александр Мамаев © URA.RU

Подготовку к слиянию начали авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings. Как говорится в совместном заявлении авиаперевозчиков, целью слияния является укрупнение бизнеса и повышение финансовой устойчивости.

В рамках холдинга авиакомпании обещают обновить парк самолетов, создать единую маршрутную сеть и сделать работу предприятия более эффективной, пишет федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня». По прогнозу, пассажиропоток нового авиахолдинга уже в следующем году может превысить 3,5 млн человек.

Уже больше года «Нордавиа» и Red Wings работают в рамках авиационного альянса, который позволяет использовать маршрутную сеть друг друга, самолетный парк, а также агентскую сеть по продаже билетов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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