Курганский центр занятости ответил соцсетям про зарплаты «уровня Африки»

18:48 16 октября 2017 0

У отдельных работодателей средняя зарплата от 2000 до 7000 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пабликах не утихают споры об утверждении, что средний размер зарплат в Курганской области по вакансиям биржи труда (12-15 тысяч рублей) — «это уровень Африки». Корреспондент «URA.RU» обратился за комментарием к руководителю Центра занятости населения города Кургана Павлу Устюжанину.

По его словам, средний размер зарплаты на бирже труда меняется каждый месяц. «Вакансии с хорошими по курганским меркам зарплатами занимают очень быстро. А вакансии медсестер, соцработников и других работников бюджетной сферы, у которых зарплата крайне низкая, постоянно стоят. У нас наибольшее количество вакансий как раз медработников, поэтому они статистику тянут вниз. В целом я бы не сказал, что зарплата по официальным вакансиям в Кургане низкая», — пояснил Павел Устюжанин.

В качестве примера он привел данные средних зарплат по вакансиям на предприятиях: «Корвет» — 19,5 тысяч рублей, «Курганприбор» — 20 тысяч рублей, «Курганстальмост» —22 тысячи рублей, военный комиссариат — почти 22 тысячи рублей. Есть компания со средней зарплатой в 48 тысяч рублей, название которой чиновник озвучивать не стал.

Директор ЦЗН также отметил, что для служб занятости важен показатель соотношения средней зарплаты по субъекту РФ. «У нас на сегодняшний день средняя зарплата в районе — 23 тысяч рублей. Не берусь судить, как там в Африке, у нас принятые по закону цифры соблюдаются. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы вакансий подавали больше с высокой оплатой труда», — добавил он.

Однако многие работодатели в Кургане платят работникам «в конвертах», поэтому реальную картину зарплат оценить трудно. «На комиссию по неформальной занятости еженедельно приглашают по 50-60 организаций. У них средняя зарплата колеблется, по их данным, от 2 000 до максимум 7 000 рублей. Бывает вообще 600 рублей — среднемесячная зарплата», — отметил чиновник.

Тревожную статистику обнародовало Курганское отделение Фонда социального страхования. По данным ведомства, за год в Зауралье увеличилось число работодателей, выплачивающих сотрудникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ до 1 июля 2017 года — 7500 рублей, с 1 июля — 7800 рублей). В первом полугодии 2017 года доля таких работодателей составила 21,4% от всех отчитавшихся в отделение Фонда по форме 4-ФСС, это на 3% больше, чем в прошлом году. Зарплаты ниже прожиточного минимума (10 428 рублей) платили своим сотрудникам 40,7% от всех работодателей Зауралья, представивших отчеты в отделение фонда по итогам первого полугодия 2017 года.