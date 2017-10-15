22:45 15 октября 2017 1

Нищенские зарплаты курганцев вызвали бурные отклики в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В соцсетях активно обсуждают уровень заработка в Курганской области. За работу, которую предлагают местные службы занятости, жителям Зауралья готовы платить не больше 15 тысяч рублей.

«В Кургане средний заработок, который предлагают на работах в Службе занятости — 12-15 тыс. рублей. 200 евро. То есть это уже уровень Африки», — написал в Twitter Павел Пряников. Его твит вызвал кучу откликов среди подписчиков, причем не только у курганцев, но и у жителей других регионов России.

Пользователи отмечают, что по зарплатам не только в Кургане, но и других регионах страны простое население скатилось к уровню 90-х годов. «Так по всей стране, высокооплачиваемую работу в России можно получить только по великому блату и связям…», «Не в областных центрах и не в городах миллионщиках везде так», «Чтобы прокормить олигархов, ментов, судей и прокуроров народ и должен получать так. И это еще жирно, куда им такие деньжищи?», «Ты, Паша, ещё Усть-Улыч возьми для примера… Тут в Москве тот же уровень, так что в Кургане ещё по божецки…», «И это не нижний предел заработка! УРА, товарищи!!!», — пишут они.

Комментаторы полагают, что по нищенским зарплатам мы скоро перегоним Африку. «Величайшая богатющая страна докатилась до уровня нищей», «И сколько мы там всяким Кубам Африкам годовых зарплат простили?!», «Догнали Африку! Перегоним ее!», «В Африке на отопление и теплую одежду тратиться не надо», — подмечают в соцсетях.