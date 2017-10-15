{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 октября 2017
14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Курганской области
22:45  15 октября 2017 1

«Это уже уровень Африки». В соцсетях посмеялись над зарплатами в Зауралье

Кошель и аварийка, кошелек, деньги
Нищенские зарплаты курганцев вызвали бурные отклики в соцсетяхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В соцсетях активно обсуждают уровень заработка в Курганской области. За работу, которую предлагают местные службы занятости, жителям Зауралья готовы платить не больше 15 тысяч рублей.

«В Кургане средний заработок, который предлагают на работах в Службе занятости — 12-15 тыс. рублей. 200 евро. То есть это уже уровень Африки», — написал в Twitter Павел Пряников. Его твит вызвал кучу откликов среди подписчиков, причем не только у курганцев, но и у жителей других регионов России.

Пользователи отмечают, что по зарплатам не только в Кургане, но и других регионах страны простое население скатилось к уровню 90-х годов. «Так по всей стране, высокооплачиваемую работу в России можно получить только по великому блату и связям…», «Не в областных центрах и не в городах миллионщиках везде так», «Чтобы прокормить олигархов, ментов, судей и прокуроров народ и должен получать так. И это еще жирно, куда им такие деньжищи?», «Ты, Паша, ещё Усть-Улыч возьми для примера… Тут в Москве тот же уровень, так что в Кургане ещё по божецки…», «И это не нижний предел заработка! УРА, товарищи!!!», — пишут они.

Комментаторы полагают, что по нищенским зарплатам мы скоро перегоним Африку. «Величайшая богатющая страна докатилась до уровня нищей», «И сколько мы там всяким Кубам Африкам годовых зарплат простили?!», «Догнали Африку! Перегоним ее!», «В Африке на отопление и теплую одежду тратиться не надо», — подмечают в соцсетях.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров