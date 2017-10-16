Руководство Ирбитского молочного завода отказалось от покупки автомобиля Lexus LX570 почти за семь миллионов рублей после публикации «URA.RU». Информация об отмене аукциона появилась на официальном сайте госзакупок.
В журнале событий закупки в 13:43 по московскому времени, 16 октября, появилась запись, сообщающая об отмене закупки. «Проведение закупки отменено извещением об отказе от проведения закупки, — говорится в документах. — Организация, разместившая сведения: ООО «Ирбитский молочный завод». Получить комментарий на самом заводе оперативно не удалось — вечером по телефону никто не ответил.
«URA.RU» сообщало, что руководство Ирбитского молочного завода, который на 100% принадлежит мингосимущества Свердловской области, объявило конкурс на закупку Lexus LX570 за 6,8 миллиона рублей. В прилагающийся документации прописывалось, что комплектация машины должна быть не ниже Luxury +. Начинке автомобиля позавидовал бы любой водитель. После этого в свердловской прокуратуре пообещали нашему агентству дать оценку «эффективности расходования бюджетных средств».
Ранее ОНФ составил рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. Если бы в список была включена закупка ирбитского завода, она оказалась бы на почетном четвертом месте.