{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,30
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 октября 2017
15 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:39  16 октября 2017 0

Ирбитский молокозавод отказался от автомобиля за семь миллионов после публикации «URA.RU»

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, лексус
Закупку роскошного Lexus собиралась проверить прокуратураФото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководство Ирбитского молочного завода отказалось от покупки автомобиля Lexus LX570 почти за семь миллионов рублей после публикации «URA.RU». Информация об отмене аукциона появилась на официальном сайте госзакупок.

В журнале событий закупки в 13:43 по московскому времени, 16 октября, появилась запись, сообщающая об отмене закупки. «Проведение закупки отменено извещением об отказе от проведения закупки, — говорится в документах. — Организация, разместившая сведения: ООО «Ирбитский молочный завод». Получить комментарий на самом заводе оперативно не удалось — вечером по телефону никто не ответил.

«URA.RU» сообщало, что руководство Ирбитского молочного завода, который на 100% принадлежит мингосимущества Свердловской области, объявило конкурс на закупку Lexus LX570 за 6,8 миллиона рублей. В прилагающийся документации прописывалось, что комплектация машины должна быть не ниже Luxury +. Начинке автомобиля позавидовал бы любой водитель. После этого в свердловской прокуратуре пообещали нашему агентству дать оценку «эффективности расходования бюджетных средств».

Ранее ОНФ составил рейтинг 25 самых дорогих автомобилей из государственных закупок за 2017 год. Если бы в список была включена закупка ирбитского завода, она оказалась бы на почетном четвертом месте.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров