20:13 16 октября 2017 0

Промышленники решили заняться сельским хозяйством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из крупных производителей кормов для животных и овощей — агрофирма «Уральская» (Свердловская область) — сменил собственника. Сделка состоялась 6 октября — по крайней мере этим числом датируется изменение в ЕГРЮЛ, сумма сторонами не разглашается. О появлении нового собственника стало известно в середине октября от контрагентов компании, которые сразу отметили резкое улучшение платежной дисциплины предприятия.

ООО «Агрофирма Уральская» занимается производством, оптовой и розничной продажей овощей открытого и закрытого грунта, производством молока, племенным животноводством. ООО — бывший совхоз «Уральский», организован в 1947 году путём объединения мелких хозяйств в качестве структурного подразделения УРСа (управления рабочего снабжения) Уральского электрохимического комбината. Основным направлением хозяйства считается производства молока, продажа племенных нетелей и телок. На 1 октября года производство молока достигло 6285 тонн

В 1995 году хозяйство вошло в состав государственного унитарного предприятия Уральский электрохимический комбинат в качестве филиала. В 2013 году УЭХК агрофирму продал, она стала подразделением челябинского гормолкомбината, в 2015-м хозяином стал депутат гордумы Новоуральска Марат Салихов.

Новыми хозяевами агрофирмы стали предприниматели из Первоуральска. 50 процентов фирмы теперь принадлежит Георгию Архипову — директору и главному акционеру компании «Уралтрубпром». Вторая половина акций агрофирмы, как и прежде, контролируется компанией ООО «Уралагро», но теперь за ней, если верить сервисам для проверки контрагентов, стоит первоуральская же предпринимательница Анастасия Головизнина.