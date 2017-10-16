Автомобили резко подорожают с 2018 года

20:14 16 октября 2017 0

За счет увеличения поборов у россиян хотят отбить желание покупать новый автомобиль Фото: depositphotos.com © URA.RU

Автомобилистов со следующего года ждут новые сборы и акцизы, при этом правительство и Госдума отказалась отменять транспортный налог. Больше всего ударят по карману утилизационные сборы за автомобили и старые шины, сообщает издание Forbes.

Уже в следующем году сбор на утилизацию старых машин увеличится на 15%. Его закладывают еще на стадии продажи нового авто (составляет до 20 до 50 тысяч рублей). Предполагается, что поступления в бюджет вырастут до 223,4 млрд рублей в 2018-м и до 259,8 млрд рублей — в 2019-м. При этом, как отмечают журналисты Forbes, за несколько лет, что существует сбор, в России так и не появилась отрасль промышленности, которая занимается утилизацией старых машин. Нет специализированных предприятий и по переработке шин, однако сбор на их утилизацию также будет увеличен. Так что следует ожидать, что в следующем году цена в рознице на автошины вырастет.

В бюджет 2018—2020 годах Минфин заложил увеличение акциза на наиболее мощные авто. Ведомство предлагает четыре градации: 200-300, 300-400, 400-500 и свыше 500 лошадиных сил. Размер акцизов для них — соответственно 897, 925, 965 и 1084 рубля. Как пример: разница в цене Toyota Land Cruiser 200 с двигателем 4,6 л (309 л. с.) сейчас и в 2018 году — только за счет роста этого — составит 156 000 рублей.

Издание напоминает, что еще в сентябре правительство одобрило повышение акцизов на бензин и дизельное топливо. Чиновники исходили из принципа: больше едешь — больше платишь, ведь дорожный акциз уплачивается с каждого литра топлива. При этом ссылались на опыт зарубежных стран, однако там, повысив акцизы на бензин, транспортный налог отменили, а у нас — нет.

В 2018 году акциз на бензин увеличится на 50 копеек в январе и еще на столько же — в июле. В результате только из-за повышения акциза топливо в рознице подорожает на 3% — примерно на 1,2 рубля. Правительство обещает, что деньги пойдут на строительство дорог в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке.