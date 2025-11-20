Володин: Зеленского и его приспешников завтра на Украине не будет
Вячеслав Володин заявил об отсутствии Зеленского и его команды на Украине в будущем
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников в будущем «не будет на Украине». Свое заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в четверг.
«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, трансляция которого ведется на официальном сайте Госдумы. Заявление прозвучало во время рассмотрения депутатами обращения к правительству РФ. Документ касается разработки плана ответных мер на случай решения Евросоюза о конфискации российских активов.
Заявление Вячеслава Володина прозвучало на фоне призывов Владимира Зеленского использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Евросоюз пока не принял решения о возможности такого использования активов, при этом существует риск дефицита финансовых средств в украинском бюджете в феврале 2026 года, если консенсус в ЕС не будет достигнут.
