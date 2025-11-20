Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Володин: Зеленского и его приспешников завтра на Украине не будет

20 ноября 2025 в 15:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вячеслав Володин заявил об отсутствии Зеленского и его команды на Украине в будущем

Вячеслав Володин заявил об отсутствии Зеленского и его команды на Украине в будущем

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников в будущем «не будет на Украине». Свое заявление он сделал в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в четверг.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы, трансляция которого ведется на официальном сайте Госдумы. Заявление прозвучало во время рассмотрения депутатами обращения к правительству РФ. Документ касается разработки плана ответных мер на случай решения Евросоюза о конфискации российских активов.

Заявление Вячеслава Володина прозвучало на фоне призывов Владимира Зеленского использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Евросоюз пока не принял решения о возможности такого использования активов, при этом существует риск дефицита финансовых средств в украинском бюджете в феврале 2026 года, если консенсус в ЕС не будет достигнут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал