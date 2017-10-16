22:08 16 октября 2017 1

Олег Сенцов сейчас находится на карантине в "красной зоне" Фото: Вікіпедія

Осужденный на 20 лет колонии строгого режима за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов будет отбывать дальнейшее наказание в ИК-8 города Лабытнанги, более известной как «Белый медведь». Об этом сообщила «URA.RU» правозащитница, занимающаяся делом Олега Сенцова, Яна Гончарова. Режиссер уже прибыл в колонию.

«Пока информации непосредственно от Олега нет, так как он на „карантине“, письма пока не может посылать. Ни консулы, ни члены ОНК ещё туда не добрались, по крайней мере, у меня таких данных нет», — сообщила Гончарова.

Исправительную колонию строгого режима «Белый медведь» среди заключенных и правозащитников называют «красной зоной», где режим поддерживается не при помощи уголовников «по понятиям», а по закону. Ранее на сотрудников ИК поступало большое количество нареканий на нарушение прав заключенных. Только в 2015 году было написано 325 жалоб на условия содержания, применение насилия и так далее. После прокурорской проверки подтверждение нашли только пяти жалобам, с тех пор колония находится под постоянным надзором общественников и прокуратуры.

11 октября в письме правозащитникам Челябинска Олег Сенцов сообщал, что он отправляется отбывать свой срок в исправительной колонии Лабытнанги, а не в Харп, как он считал ранее. «Название места — Лабытнанги (надеюсь, что правильно написал), это где-то рядом с Харпом, „Полярной совой“ и полярными медведями. Гарантируют полярную ночь и северное сияние. Как по мне, то было бы очень глупо отказываться от столь лестного предложения, тем более, что моего мнения никто особо не спрашивал», — сообщается в опубликованном письме режиссера.

До этого Олег Сенцов предполагал, что его отправят отбывать срок в колонию для пожизненно осужденных «Полярная сова» в Харпе. Режиссер писал тогда, что надеется продержаться в самой северной колонии России на «остатках своего здоровья». Среди известных зэков «Полярной совы» «битцевский маньяк» Александр Пичушкин, расстрелявший людей в московском супермаркете экс-милиционер Денис Евсюков, ультра-националисты Никита Тихонов и Николай Королев, а также чеченский террорист захвативший школу в Беслане Нур-Паши Кулаев.

Олега Сенцова, напомним, задержали в 2014 году по подозрению в терроризме. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20-ти годам колонии за подготовку терактов в Крыму, создание преступного сообщества. В феврале 2016 года режиссера этапировали в Якутию, оттуда перевезли в Иркутск. По дороге на Ямал он побывал в тюрьмах Тюмени и Челябинска.