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13 октября 2017
13:24  13 октября 2017 0

Из челябинской полиции уволили генерала. Теперь его ждут в Сибири

Вручение транспорта ГИБДД Челябинск, иванов игорь
Игорь Иванов пошел на повышение — теперь он начальник кемеровского главкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции генерал-майор Игорь Иванов — уволен с занимаемой должности. Одновременно он назначен руководителем главка в Кемеровской области, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

«Вчера пришло официальное представление. Иванов уже собирает вещи. На следующей неделе он будет представлен личному составу ГУ МВД России по Кемеровской области», — добавил собеседник агентства.

В июле 2017 года президент Владимир Путин отправил в отставку 56-летнего начальника ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова. С тех пор полицейским главком руководит в статусе врио Игорь Коршунов.

Игорь Иванов родился в 1966 году в Челябинске. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Начинал службу следователем в ОВД Курчатовского района. В 1998 году перешел в УВД Челябинска. Прошел путь от заместителя начальника следственного отдела до начальника полиции города. В 2014 году был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области.

Вероятными преемниками Игоря Иванова в челябинском главке называют две кандидатуры: недавно назначенного руководителя управления уголовного розыска Сергея Богдановского и замначальника областной полиции по оперативной работе Ивана Костенко. Первый ранее работал главой УМВД по Магнитогорску и считается человеком команды губернатора Бориса Дубровского. А со вторым начальник главка Андрей Сергеев знаком еще по работе в хабаровском УМВД, откуда «перевез» Костенко уже через три месяца после своего назначения в Челябинск.

«URA.RU» месяц назад сообщало о переводе Игоря Иванова в Кемерово.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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