Заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальник полиции генерал-майор Игорь Иванов — уволен с занимаемой должности. Одновременно он назначен руководителем главка в Кемеровской области, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в правоохранительных органах.
«Вчера пришло официальное представление. Иванов уже собирает вещи. На следующей неделе он будет представлен личному составу ГУ МВД России по Кемеровской области», — добавил собеседник агентства.
В июле 2017 года президент Владимир Путин отправил в отставку 56-летнего начальника ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова. С тех пор полицейским главком руководит в статусе врио Игорь Коршунов.
Игорь Иванов родился в 1966 году в Челябинске. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Начинал службу следователем в ОВД Курчатовского района. В 1998 году перешел в УВД Челябинска. Прошел путь от заместителя начальника следственного отдела до начальника полиции города. В 2014 году был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области.
Вероятными преемниками Игоря Иванова в челябинском главке называют две кандидатуры: недавно назначенного руководителя управления уголовного розыска Сергея Богдановского и замначальника областной полиции по оперативной работе Ивана Костенко. Первый ранее работал главой УМВД по Магнитогорску и считается человеком команды губернатора Бориса Дубровского. А со вторым начальник главка Андрей Сергеев знаком еще по работе в хабаровском УМВД, откуда «перевез» Костенко уже через три месяца после своего назначения в Челябинск.
«URA.RU» месяц назад сообщало о переводе Игоря Иванова в Кемерово.