Недалеко от Верховной Рады Украины произошла драка между депутатом Владимиром Парасюком и главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Об этом в Facebook рассказал начальник отдела департамента информационной политики при президенте Порошенко Владимир Горковенко.
По сообщению Горковенко, Парасюк пригрозил Гелетею, что тот «ответит перед трибуналом за Иловайск». Между политиком и чиновником началась перепалка, в ходе которой Парасюк обругал Гелетея матом и попытался ударить его ногой.
Парламентская киевская комиссия, которая расследует трагедию под Иловайском, называет Гелетея ее главным виновником. Он в то время был министром обороны страны.
Летом 2014 года армия Киева попала в окружение под Иловайском. Украинские военные пытались вырваться, но несколько сотен солдат АТО погибли под обстрелом, напоминает «Национальная служба новостей».