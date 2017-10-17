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17 октября 2017
15:23  17 октября 2017 2

«Ответишь перед трибуналом!» В центре Киева подрались депутат Парасюк и экс-министр обороны Гелетей

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
Страсти у украинского парламента не утихаютФото: Валентина Свистунова © URA.RU (архив)
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Недалеко от Верховной Рады Украины произошла драка между депутатом Владимиром Парасюком и главой Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. Об этом в Facebook рассказал начальник отдела департамента информационной политики при президенте Порошенко Владимир Горковенко.

По сообщению Горковенко, Парасюк пригрозил Гелетею, что тот «ответит перед трибуналом за Иловайск». Между политиком и чиновником началась перепалка, в ходе которой Парасюк обругал Гелетея матом и попытался ударить его ногой.

Парламентская киевская комиссия, которая расследует трагедию под Иловайском, называет Гелетея ее главным виновником. Он в то время был министром обороны страны.

Летом 2014 года армия Киева попала в окружение под Иловайском. Украинские военные пытались вырваться, но несколько сотен солдат АТО погибли под обстрелом, напоминает «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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