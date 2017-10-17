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17 октября 2017
16:09  17 октября 2017 0

Стало известно, когда Навальный сможет выставить свою кандидатуру на пост президента РФ

Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Блогер осужден за растраты по делу "Кировлеса"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Митинги Навального
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что Алексей Навальный сможет баллотироваться на пост президента только через десять лет. Именно столько времени должно пройти, чтобы погасилась его судимость.

«Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы…вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться», — приводит слова Памфиловой «Национальная служба новостей». Чиновница подчеркнула, что информация о том, что Навальный имеет право претендовать на пост главы России сейчас, является ложной.

Закон РФ гласит, что гражданин имеет право регистрировать свою кандидатуру на выборы только в том случае, если он не был осужден за совершение тяжких преступлений и не имеет непогашенную судимость. Ранее блогера Навального осудили за растраты по делу «Кировлеса», напоминает «Русская планета».

Сейчас Алексей Навальный отбывает административное заключение за призывы выходить на несогласованные митинги.

Иван Антонов
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