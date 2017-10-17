16:22 17 октября 2017 0

Последствия ужасные: радиация и отключение всех энергосистем Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ближайшие сто лет на Солнце произойдет мощная вспышка, которая приведет к жертвам среди населения Земли. Об этом сообщили ученые из Гарвардского университета (США). Произойдут массовые сбои в работе энергосистем по всему миру. Спутники выйдут из строя, и отключится Интернет.

«Дни.ру» уточняют, что во время такой вспышки яркость нашей родительской звезды увеличится на 30 процентов, что приведет к полному уничтожению озонового слоя нашей планеты. Подобные вспышки происходят примерно один раз в 20 млн лет, и ученые уверяют, что именно на конец XXI века придется одна из них.

Как сообщает «Утро.ру», пассажиры самолетов получат колоссальную дозу радиации, которая, возможно, приведет их к гибели. Кроме того, нарушится охлаждение ядерных реакторов, что, несомненно, станет причиной катастроф на Земле.