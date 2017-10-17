Саакашвили дал Порошенко время до вечера, чтобы подать в отставку

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили 17 октября выступил перед гражданами Украины на оппозиционном митинге в Киеве. Политик заявил, что за годы правления Петра Порошенко произошел лишь один процесс — узурпирование власти.
«За три-четыре года мы поняли одно, — заявил Саакашвили, — один человек узурпировал в своих руках все суды, всю Верховную раду. На Украине больше нет политического процесса, а есть „разводняк“ и воля одного человека». Он добавил, что 17 октября является очень важным моментом для страны и будущего всего народа.
Бывший президент Грузии начал угрожать действующей власти и готовить украинцев к возможному силовому сценарию, заявив, что «если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях», приводит RT его слова.
Ранее президент Порошенко предложил лишить украинских депутатов неприкосновенности. Для этого придется изменить Конституцию. Саакашвили нелегально проник на территорию Украины в сентябре, прорвавшись с тысячной армией сторонников через погранзаграждение.