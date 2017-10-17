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17 октября 2017
18:39  17 октября 2017 0

«Будь здоров!» Последний автограф умирающий Марьянов дал пациенту клиники. ФОТО

Кадр из фильма "День радио"ФОТО: startfilm.ru

Незадолго до своей смерти актер Дмитрий Марьянов оставил записку с добрыми пожеланиями пациенту реабилитационного центра, в котором проходил лечение от алкогольной зависимости.

«Будь здоров!» — написал Марьянов крупными буквами. «Желаю здоровья, удачи и трезвости», — сказано перед этим. Очевидец событий сообщил РЕН-ТВ, что актера доставили в центр «Феникс» в запойном состоянии. Через некоторое время у него началась «белая горячка».

Актер умер на 48-м году жизни 16 октября. Друзья не успели довезти его из центра реабилитации до больницы, и он скончался в карете «скорой помощи». Дмитрий Марьянов запомнился зрителям по ролям в фильмах «Выше радуги», «День Радио», «Графиня де Монсоро» и «Игра в правду». С 1994 года артист служил в театре «Ленком», где принимал участие в постановках «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и многих других.

Его похороны пройдут завтра, 18 октября, на Химкинском кладбище в Москве, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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