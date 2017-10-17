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17 октября 2017
20:33  17 октября 2017 0

Пациент наркоклиники, где лежал Марьянов, рассказал, как актера «пичкали лекарствами»

Кадр из фильма "День радио"ФОТО: startfilm.ru

Пациент реабилитационного центра, где перед смертью находился Дмитрий Марьянов, раскрыл подробности пребывания артиста в лечебнице. По его словам, у Марьянова был припадок и его «пичкали лекарствами», в то время как среди сотрудников заведения не было медиков, кроме руководителя «Феникса».

Пациент говорит, что, когда артиста привезли в лечебницу, он был в неплохом состоянии. «Был совершенно адекватным. Димон был активным», — цитирует мужчину РЕН-ТВ. Но однажды у Марьянова случился припадок: он упал на пол, посинел. Врач поставил ему капельницу и дал какую-то таблетку.

«После чего в три часа ночи он (Марьянов — прим.ред.) поймал так называемую „белку“. Начал ходить по отделению», — рассказал пациент, пожелавший остаться неизвестным. Также он уточнил, что актеру кололи галоперидол, феназепам и еще одно лекарство.

Как ранее сообщало «URA.RU», актер умер на 48-м году жизни 16 октября. Друзья не успели довезти его из центра реабилитации «Феникс» до больницы, и он скончался в карете «скорой помощи». Дмитрий Марьянов запомнился зрителям по ролям в фильмах «Выше радуги», «День Радио», «Графиня де Монсоро» и «Игра в правду».

Александр Пономарев
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