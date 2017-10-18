Россиянки, страдающие от рака груди, отказываются идти к врачу

03:28 18 октября 2017 0

Из-за страха подтверждения диагноза россиянки еще сильнее вредят своему здоровью Фото: www.zbc.co.zw

По данным российских ученых, 80% россиянок с признаками рака груди отказываются от медицинского обследования или проходят его слишком поздно. Основные причины — отсутствие понимания симптомов и страх подтверждения диагноза.

О проблеме выявления и лечения онкологии рассказал представитель московского клинического научного центра им. Логинова Адхамжон Абдураимов. «80% женщин, которым нужно проходить регулярное скрининговое обследование, обращаются поздно», — приводит «Дни.ру» слова ученого. Также эксперт отметил, что время выявления болезни напрямую влияет на ход борьбы с недугом: чем позже установлен диагноз, тем меньше шансов на выздоровление. По словам Абдураимова, женщины, входящие в группу риска, должны наблюдаться у врача уже с 30 лет.

Ранее британские медики рассказали о связи рака груди с покраской волос. Ученые считают, что рост злокачественных клеток в организме напрямую зависит от использования красящих химических средств.