Волна сообщений в родительских чатах о появлении в детских и средних образовательных учреждениях нового наркотика под видом конфет докатилась до Свердловской области.
«В адский мамский чатик пришла очередная депеша капслоком. «РОДИТЕЛИ, АТЕНШЕН, В НАШИ ШКОЛЫ ЗАВЕЗЛИ НОВЫЙ НАРКОТИК. Называется Земляника. Пахнет конфеткой, шипит на языке и всех нас убьет», — пишет в Facebook екатеринбургская тележурналистка Оксана Маклакова.
Как заверили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение является фейковым. «Хочу успокоить мам, пап, бабушек и дедушек. Новость про распространяемые на территории Среднего Урала „конфеты“ с наркотической начинкой является фейковой, проще говоря, „информационной уткой“. Тем не менее, в этом деле — имею ввиду процесс воспитания детей, — расслабляться не приходится. В наше время у них достаточно много самых разнообразных соблазнов, причем далеко не всегда приличных, поэтому нужен глаз да глаз», — заявил официальный представитель свердловской полиции полковник Валерий Горелых.
При этом добавил, что беспокойство и неравнодушие родителей по поводу детей — это, безусловно, хорошо.
Сообщение о якобы появившихся в школах конфет с наркотическим содержимым прокатились уже по всей стране, в том числе и по регионам УрФО. Опровергают эти слухи в полиции ХМАО и ГУ МВД по Челябинской области. При этом ряд пользователей соцсетей припомнили, что аналогичный фейк уже распространялся в Сети несколько лет назад.