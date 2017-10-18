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18 октября 2017
09:59  18 октября 2017 0

Полиция прокомментировала слух о новых наркотиках в школах и детсадах Урала

Десерты кафе «Кондитория». Екатеринбург, конфеты, сладости
По слухам, детей травят конфетамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Волна сообщений в родительских чатах о появлении в детских и средних образовательных учреждениях нового наркотика под видом конфет докатилась до Свердловской области.

«В адский мамский чатик пришла очередная депеша капслоком. «РОДИТЕЛИ, АТЕНШЕН, В НАШИ ШКОЛЫ ЗАВЕЗЛИ НОВЫЙ НАРКОТИК. Называется Земляника. Пахнет конфеткой, шипит на языке и всех нас убьет», — пишет в Facebook екатеринбургская тележурналистка Оксана Маклакова.

Как заверили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение является фейковым. «Хочу успокоить мам, пап, бабушек и дедушек. Новость про распространяемые на территории Среднего Урала „конфеты“ с наркотической начинкой является фейковой, проще говоря, „информационной уткой“. Тем не менее, в этом деле — имею ввиду процесс воспитания детей, — расслабляться не приходится. В наше время у них достаточно много самых разнообразных соблазнов, причем далеко не всегда приличных, поэтому нужен глаз да глаз», — заявил официальный представитель свердловской полиции полковник Валерий Горелых.

При этом добавил, что беспокойство и неравнодушие родителей по поводу детей — это, безусловно, хорошо.

Сообщение о якобы появившихся в школах конфет с наркотическим содержимым прокатились уже по всей стране, в том числе и по регионам УрФО. Опровергают эти слухи в полиции ХМАО и ГУ МВД по Челябинской области. При этом ряд пользователей соцсетей припомнили, что аналогичный фейк уже распространялся в Сети несколько лет назад.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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