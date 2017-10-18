16:27 18 октября 2017 0

Актера похоронят сегодня на Химкинском кладбище ФОТО: Анна Даракова/"ВКонтакте"

Церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался 15 октября, прошла сегодня в Доме кино. В адрес погибшего прозвучали последние аплодисменты. На церемонии присутствовали друзья и коллеги Марьянова: Дмитрий Певцов, Алексей Кортнев, Марат Башаров, Валерий Николаев и другие.

К Дому кино выстроилась километровая очередь из поклонников таланта артиста, пишет «Утро.ру». Распорядитель церемонии признался, что такого ажиотажа он давно не видел.

Российского артиста, звезду фильма «День Радио» и сериала «Боец», похоронят сегодня на Химкинском кладбище. «Национальная служба новостей» сообщает, что по факту гибели актера возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).