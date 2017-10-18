{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
19:58  18 октября 2017 0

Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Почти год экс-прокурор Крыма ведет кампанию против картины УчителяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру России на фильм «Матильда» 43 раза. Картина Алексея Учителя терпит удары с декабря 2016 года. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

При этом рассмотренных заявлений всего 41, но на днях, сообщил Куренной, Поклонская обратилась к ним еще дважды. «URA.RU» пока знает лишь об одном заявлении, где депутат сообщает о подмене сценария в скандальной картине. Сейчас жалобы рассматривают специалисты Генпрокуратуры, пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне экс-прокурор Крыма Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Она потребовала, чтобы фильм признали экстремистским и запретили его распространение.

Картина рассказывает об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, что, по мнению некоторых православных, порочит память об убитом царе.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров