Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру 43 раза

19:58 18 октября 2017 0

Почти год экс-прокурор Крыма ведет кампанию против картины Учителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру России на фильм «Матильда» 43 раза. Картина Алексея Учителя терпит удары с декабря 2016 года. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

При этом рассмотренных заявлений всего 41, но на днях, сообщил Куренной, Поклонская обратилась к ним еще дважды. «URA.RU» пока знает лишь об одном заявлении, где депутат сообщает о подмене сценария в скандальной картине. Сейчас жалобы рассматривают специалисты Генпрокуратуры, пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне экс-прокурор Крыма Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Она потребовала, чтобы фильм признали экстремистским и запретили его распространение.

Картина рассказывает об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, что, по мнению некоторых православных, порочит память об убитом царе.