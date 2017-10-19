02:44 19 октября 2017 0

Тело женщины нашли на высоте примерно 1400 метров над уровнем моря ФОТО: Wikimedia Commons

Российская туристка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции. Печальный инцидент произошел во французском департаменте Верхняя Савойя на востоке страны. Отмечается, что отыскать тело женщины удалось на высоте примерно 1400 метров над уровнем моря.

«Россиянка погибла при занятии экстремальным видом спорта — прыжке с вингсьютом в департаменте Верхняя Савойя. Нам сообщила об этом местная полиция и мы сейчас находимся на связи с французскими властями», — цитирует ТАСС посольство России в Париже. «В данный момент мы пытаемся найти родственников этой женщины, занимавшейся экстремальным спортом», — добавили в посольстве.

Вингсьют представляет собой специальный костюм, предназначенный для полетов. Он имеет три надувных крыла, которые позволяют человеку развить скорость в воздухе до 300 километров в час.