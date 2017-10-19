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19 октября 2017
18 октября 2017
01:12  19 октября 2017 0

Собчак готова снять свою кандидатуру в пользу Навального

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., за, вопрос из зала, собчак ксения, голосование
Собчак выступает за единство демократических сил на выборах-2018Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Ксения Собчак готова отказаться от участия в президентских выборах-2018 ради выдвижения на главный пост в стране блогера Алексея Навального. Об этом телеведущая рассказала в эфире «Дождя».

«Если ему удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандитуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — пояснила Собчак. По ее словам, несмотря на разницу в политических взглядах с Навальным, они остаются соратниками и друзьями.

Накануне BBC со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Навальный не сможет принять участие в президентской гонке. Главной причиной недопуска блогера до выборов является наличие судимости — в 2013 году он получил 5 условно по делу «Кировлеса». Правомерность решения подтвердил Европейский суд по правам человека, не усмотревший в разбирательстве политической подоплеки.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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